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Aktüel Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:32:30 -
Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kapkaç ve iki farklı dolandırıcılık olayına karışan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kapkaç ve dolandırıcılık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Polis, Şahinbey ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ve Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 2 farklı dolandırıcılık olaylarının şüphelilerinin kimliklerini olay yerinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inleyerek tespit etti.

Yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.


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