Gaziantep'te kan döküldü! Bir kişinin durumu ağır
Gaziantep'te iki grup arasında nedeni belli olmayan bir nedenden ötürü çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.23 Aralık 2018 Pazar 16:06
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Geziler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Necati B, kardeşi Mert B. ile Murat A. bıçakla yaralandı.
Bir kişinin durumu ağır
112 Acil Servis ekiplerince Şahitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necati B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın zanlılarının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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