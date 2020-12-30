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Aktüel Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Aktüel

Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:47:14 -
Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık olayına karışan kişilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaşan polis ekipleri, 2 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde, 1 monitör, 1 kayıt cihazı, 1 cep telefonu, 18 kilogramlık 4 teneke süzme bal ve 6 teneke zeytinyağı ele geçirildi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin bir araçla geldikleri iş yerine girerek zeytinyağı tenekelerini araca yüklemeleri ve bölgeden hızla uzaklaşmaları yer alıyor.

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