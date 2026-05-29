Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, İslahiye-Nurdağı çevreyolu 10’uncu klometresinde Göltepe kavşağında meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 27 ANY 770 plakalı Citroen marka otomobil dönüş yapmak istediği esnada K.K. idaresinde 27 ADF 746 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ve 27 ANY 770 plakalı otomobilde bulunan E.Ç. ve çocukları S.Ç, A.Ç. ve M.E.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.