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Kültür - Sanat Gaziantep'te "Genç kart" müjdesi
Kültür - Sanat

Gaziantep'te "Genç kart" müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurumun bünyesinde hizmet veren kitap kafede gençlerle bir araya geldi. Başkan Şahin, 1 Ocak’tan itibaren gençlere yönelik birçok avantajın ve hediyelerin bulunduğu “Genç Kart” uygulamasını başlatacaklarının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 00:00:00 -
Gaziantep'te "Genç kart" müjdesi

“Genç Dostu Şehir” için yeni ve öncü çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir bünyesinde hizmet veren Düztepe Kitap Kafe’den yararlanan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Fatma Şahin, “Genç Kart” uygulamasına 1 Ocak’tan itibaren başlanılacağını müjdeleyerek, “Bize ait kültür ve spor tesislerimizden yararlanan gençlerimiz hiçbir ücret ödemiyor. Ama kullandığınız tesisin bir puanı belirlenecek. Bu uygulamayı kullanarak bu tesislerden yararlandığınızda biriktirdiğiniz puana göre tablet, bisiklet, eşofman ve birçok hediye daha hediye edilecek” diye konuştu. Uygulama hakkında detaylar veren Şahin, Gazi şehirde 600 binden fazla öğrenci olduğunu söyledi, ulaşımdan, birçok farklı hizmete kadar özel indirimlerin olacağını aktardı.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde; gençlere, kadınlara ve diğer projelere ilişkin ilgili daire başkanları tarafından bilgi verildiği buluşmada gençler, kültür, sanat alanında yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Öte yandan Başkan Fatma Şahin, gençlerin kitap kafeye ilgisini görerek alana gençlerin ve yaşlıların yararlanabileceği daha büyük bir tesisin yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada gençlerin önemini vurgulayarak, “Gençlerle beraber çalışmalar yürütmekten mutluluk duyuyoruz. ‘Genç Dostu Gaziantep’ için, gençlerimiz için, yol gitmemiz lazım. Bizim yarınlarımız geleceğimizsiniz. Şunu gördük ki ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ da çok az bir fırsat verince Gazi şehrin çocukları okumaya dört bir elle sarılıyor. İki yıldan bu yana dijital kütüphanemiz hizmet veriyor. Gençlerin istediği kitapları sürekli ekleyerek güncelliyoruz. Uygulamalı çocuk kütüphanelerini, açık kapalı spor tesislerini gençlerimiz için yaptık. Bu yüzden sizleri geleceğe iyi hazırlamak gerekiyor. Gençlerimizin bedensel gelişimi için spor uygulamalarımızı sürekli arttırıyoruz. Hasatlıklara karşı koruyucu önleyici tedbir olan spor için uygulamalarını arttıracağız” ifadelerini kullandı.

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