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Aktüel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:09:04 -
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Ruken K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütte "mahrem abi"nin altında faaliyet yürüttüğünü belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ruken K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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