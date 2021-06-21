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Aktüel Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, TIR ile süt yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 18:26:00 -
Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var

M.Ş.O. (23) idaresindeki 80 ACH 088 plakalı süt yüklü kamyonet ile O.H. (31) yönetimindeki 31 AGD 302 plakalı tır, İslahiye-Hassa kara yolu Altınüzüm kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki A.S.Ç. (23) ve M.F.D. (22) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yoluna dökülen sütün, belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik ulaşıma açıldı.

 

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