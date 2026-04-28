  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zeka projeleri neden başarısız oluyor? Adana'da esrarengiz olay: 3 arkadaş 21 yıldır kayıp! Hep aynı teraneler! Masaj salonunun ne çıktığını siz tahmin edin INSECSPACE 2026 Ankara’da: Uzay ve uydu güvenliği masaya yatırılıyor Tüm illerde kullanımına başlandı Sağlık alanında Türkiye'de bir ilk Teşkilat'ta öldü denilen isim geri döndü: Herkes yok artık dedi Bakanlıktan açıklama geldi! O ovalar koruma alanı ilan edildi
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Çeyrek altını solladı: Kilosu 15 bin liraya ulaştı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çeyrek altını solladı: Kilosu 15 bin liraya ulaştı!

Batman'ın Sason ilçesinin sarp dağlarında yetişen ve bölgeye özgü endemik bir bitki türü olan "zuzubak otunun" kilogram fiyatı 15 bin liraya kadar alıcı buluyor.

#1
Sason ilçesinin yüksek rakımlı kayalık alanlarda doğal olarak yetişen zuzubak otu,ilkbaharla birlikte köylüler için önemli bir gelir kapısı oluyor.

#2
Özellikle Mereto Dağı, Zoveser Dağı ve Cobet Yaylası eteklerinde toplanan zuzubak otu, zorlu şartlarda ve sınırlı alanlarda yetişmesi nedeniyle oldukça değerli bir tür olarak görülüyor. Toplandıktan sonra geleneksel yöntemlerle işlenen bitki, kaya tuzu ile birlikte dövülerek toz haline getiriliyor ve baharat olarak tüketime hazır hale getiriliyor.

#3
"KİLOSU 10 İLA 15 BİN LİRA ARASINDA SATILIYOR" Bölgede yaşayan Mehmet Emin Beğen, zuzubak otunun hem aroması hem de sağlık açısından bilinen faydaları nedeniyle yoğun talep gördüğünü belirterek, "Bu bitki genellikle Mereto Dağı eteklerinde yetişiyor. Çok hoş bir kokusu var ve özellikle akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. Nadir bulunduğu için kilosu 10 ila 15 bin lira arasında satılıyor.'' dedi.

#4
BAHARAT OLARAK KULLANILIYOR Zuzubak otunun yalnızca Sason'a özgü olmasının onu daha da özel kıldığını ifade eden Kadri Işık ise bitkinin bölge mutfağındaki yerini şu sözlerle anlattı: ''Bu otu hemen her yemekte baharat olarak kullanıyoruz. Özellikle salata ve ayrana kattığımızda çok farklı ve güzel bir lezzet veriyor.''

#5
FİYATINA RAĞMEN İLGİ GÖRÜYOR Doğal ortamda yetişen ve sınırlı miktarda toplanabilen zuzubak otu, yüksek fiyatına rağmen hem yöre halkı hem de farklı şehirlerden gelen alıcılar tarafından ilgi görüyor. Bölge ekonomisine katkı sağlayan bu "doğal hazine", Sason'un en dikkat çekici yerel ürünlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23