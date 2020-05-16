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Gaziantep’te cadde ve sokaklar boş kaldı

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep’te cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:19:46 -
Gaziantep’te cadde ve sokaklar boş kaldı

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep’te cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16-17-18 ve 19 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 15 il arasında yer alan Gaziantep, kısıtlamanın ilk günü sessizliğe büründü. Kentte kısıtlamanın uygulanmadığı günlerde, özellikle 4-5 günlük süreçte aşırı vatandaş yoğunluğunun yaşandığı Gaziantep Kalesi çevresi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bakırcılar Çarşısı, Karagöz Caddesi, Gazimuhtarpaşa Bulvarı ve Gaziler Caddesi gibi pek çok işlek nokta bomboş görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hafta içi günün hemen her saati vatandaşların akınına uğrayan bu noktalarda, kısıtlama nedeniyle sadece kuş cıvıltıları duyuluyor.


Havaların da mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkta olması nedeniyle kimsenin bulunmadığı cadde ve sokaklarda, sadece dışarı çıkma izni olan görevliler var.

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