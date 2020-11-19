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Aktüel Gaziantep'te 24 saat süren "Narko-Şahin-27 operasyonu" tamamlandı
Aktüel

Gaziantep'te 24 saat süren "Narko-Şahin-27 operasyonu" tamamlandı

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesindeki operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:18:29 -
Gaziantep'te 24 saat süren "Narko-Şahin-27 operasyonu" tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 579 polisin katılımıyla 24 saat süren "Narko Şahin-27" operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Hoşgör Mahallesi ve İnönü Caddesi'nde önceden belirlenen 30 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekipleri, cadde ve mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı ve 24 saat süren operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 180 gram esrar, 2 kilo 228 uyuşturucu madde, 1 kilo 90 gram eroin, 12 gram kokain, 441 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dün, Hoşgör Mahallesi ve İnönü Caddesi'nde "Narko Şahin-27" operasyonu başlatılmıştı.


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