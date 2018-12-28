Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Gaziantepspor'a küme düşme cezası

Kulüp başkanı Hasan Şahin:- "Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi"- "Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz"

28 Aralık 2018 Cuma 22:13
Gaziantepspor'a küme düşme cezası


GAZİANTEP (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Hasan Şahin, kendilerine çok sayıda puan silme ve küme düşme cezası verildiğini belirterek, "Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün ayakta kalabilmesi için verdikleri ciddi çabaya rağmen sorunların üstesinden gelemediklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde FIFA Disiplin Kurulunun kendilerine 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını hatırlatan Şahin, "Şimdi yeni cezalar geldi. Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi. Yenilerinin gelip gelmeyeceğini de kestiremiyoruz. Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kulübün bulunduğu çıkmazdan kurtarılabilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini anlatan Şahin, kentin bu çabaya zaman kaybetmeden destek olması gerektiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:13
  1. ceza
  2. Gaziantepspor
  3. Hasan Şahin
  4. küme düşme
  5. puan silme
  6. TFF 2. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan’daki yönetim karşıtı gösteriler 10’uncu gününde
    1. Sudan’daki yönetim karşıtı gösteriler..
    2. Gaziantepspor'a küme düşme cezası
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    4. 2019 yılı hac kura sonuçları belli oldu
    5. Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
    6. 2 bin 649 tanık ve tanık yakını koruma..
    7. Başkan Erdoğan oyunu kullandı
    8. Angelina Jolie, ABD başkanlığına göz..
    9. CHP'nin İYİ Parti'ye bıraktığı ilçeler..
    10. Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme..
    11. Gaziantep İş Dünyası İstişare..
    12. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    13. Hacı adayları nefeslerini tuttu! Saat..
    14. Mısır'da turist otobüsüne saldırı: 2..
    15. Giresun Emniyet Müdürlüğü ve lojmanına..
    16. Kemalistleri sömüren Yılmaz Özdil..
    17. Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu..
    19. BM'nin Hudeyde ateşkes komitesinin..
    20. Belediye başkanı haftada iki gün..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"