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Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına çıkacak mı? İşte o flaş açıklamalar

TFF 1.Lig 32.haftasında Gaziantepspor Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:50
Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına çıkacak mı? İşte o flaş açıklamalar

Demir, yaptığı açıklamada, kulübün bu yıl çok sayıda sorun yaşadığını ancak durumun daha içler acısı hale geldiğini söyledi.

Futbolcuların yaklaşık 10 günden bu yana idman yapmadığını belirten Demir, geçen hafta deplasmandaki İstanbulspor maçına birkaç saatlik antrenmanla çıktıklarını vurguladı.

Bu hafta ise sorunların büyüyerek devam ettiğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 günden bu yana kulüpte elektrikler kesik, antrenman yapılamıyor. Şu an kulüp çalışanları da federasyonla yazışmaları dahi yapamıyor. Görünen o ki, Eskişehirspor maçına çıkamayacağız. Çünkü kulüpte elektrik yok, jeneratörümüz var ama içerisinde mazot yok. Çalışanlarımız böyle bir protesto kararı da aldı. Gerçi onları ikna edebilsek bile kulüpteki yazışmaları takip edebilecek herhangi bir imkan yok. Belki bu süre içerisinde federasyondan veya FIFA'dan yeni bir ceza da gelmiş olabilir ama ondan haberimiz yok. Özetle Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına çıkamayacak durumda. Biz, kulüpte yemek çıkmamasına, antrenman yapamamaya, kulüpte elektriklerin olmamasına alıştık ama maça çıkamamayı kaldıramam. Çünkü Gaziantepspor benim gibi birçok kişi spor dünyasına kazandıran bir kulüp. Bu ayıp tüm Gaziantep'e yapılacak bir ayıptır."

Eskişehirspor'la yapacakları maçın ligin kaderi için de çok önemli olduğunu vurgulayan Faik Demir, "Ben, kulübün maça çıkabilmesi için bireysel olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım ama bireysel olarak çabam ne kadar sonuç verir bilemem. İnşallah kentimiz bu takıma sahip çıkar ve Eskişehirspor maçına çıkıp hezimete uğramadan alnımızın son damlasına kadar mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:50
  1. İstanbul
  2. Gaziantepspor
  3. Eskişehirspor
  4. TFF 1. Lig
  5. Faik Demir
  6. Gaziantepspor Faik Demir

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