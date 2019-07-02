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Gaziantep’in ihracatı yüzde 8 arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 8 artışla 3 milyar 610 milyon 909 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 14:49
Gaziantep’in ihracatı yüzde 8 arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 8 artışla 3 milyar 610 milyon 909 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.


Gaziantep’in ihracat üssü olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Ünverdi, “Ülkemize değer katan, kalkınmamızın öncüsü olan sanayici ve işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Gelinen noktada Gaziantep tek başına 56 şehrimizin toplam ihracatından daha fazla ihracat yapıyor. Bu başarıda imzası olan ihracatçılarımızla ne kadar övünsek azdır” dedi.


Gaziantep’in ilk altı aylık ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran döneminde Gaziantep’ten 3 milyar 344 milyon 635 bin dolar ihracat yapıldığını, bu yılın aynı döneminde ise bu rakamın yüzde 8 oranında artışla 3 milyar 610 milyon 909 bin dolara ulaştığını kaydetti.


Haziran ayı ihracatında ise Ramazan bayramı tatili dolayısı ile yüzde 11,2 oranında bir gerileme varmış gibi gözükmekle birlikte, iş günü sayısının geçen yılın Haziran ayında olduğu gibi tam hesaplandığında ihracatta aylık bazda önemli bir artışın olduğunun rahatlıkla görülebileceğini belirtti.


Ünverdi, Gaziantep’ten geçen yılın Haziran ayında 483 milyon 148 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini, bu yıl ise 5 iş gününün bayram tatiline denk gelmesine rağmen 429 milyon 38 bin dolar ihracat yapıldığını ifade etti.


Gaziantep sanayisinde teknolojiye dayalı yeni bir değişim ve dönüşüm süreci için çalıştıklarını kaydeden Ünverdi, “İlk 6 ayda Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yaptık. Türkiye’nin ihracatı ilk 6 aylık dönemde yüzde 2,18 artarken Gaziantep’in ihracatı yüzde 8 ile yaklaşık 4 katı arttı. Tabii biz bununla yetinmiyoruz, her zaman daha yukarısını hedefliyoruz. İhracat üssü olan kentimizi teknoloji üssü yapmak için hazırlanıyoruz. Bunun için de Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgemizin altyapısını teknoloji yatırımlarına uygun olarak hazırlıyoruz. Bu sürece destek olacak ve dijital dönüşüme öncülük edecek model fabrikamızın kurulması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitelikli eleman yetiştirmek için GSO-MEM’de uluslararası kuruluşlar ve Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitim projeleri geliştiriyor, medikal sektörü ve savunma sanayine yönelik projelerle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.


Adnan Ünverdi, açıklamasının sonunda Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan 29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı’nın yarın düzenlenecek olan törenle ziyaretçilere açılacağını belirterek, tüm iş dünyasını ve Gazianteplileri fuara davet etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:49
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