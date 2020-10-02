Gaziantep'de online ders alamayan 15 öğrenciye televizyon

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, evlerinde televizyon olmadığı için online derslere giremeyen 15 öğrencinin ailesine kaymakamlıkça televizyon hediye edildi.

Araban Kaymakamlığı, yaptığı araştırma sonucu evinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan ve eğitime katılamayan 15 öğrenciyi belirledi.

Kaymakamlık, yürüttüğü "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında temin ettiği 15 LCD televizyonu öğrencilere teslim etti.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, öğrencileri evlerinde ziyaret etti ve televizyonları verdi.

Kaymakam Mutlu, çocukların artık bundan sonra hem derslerini izleyebileceğini, hem de internete girebileceğini belirterek, "Eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Çocuklarımız her şeye değer, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.