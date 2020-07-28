Gaziantep’de mezarlık ziyaretleri yasak mı? Arefe günü ve bayramda mezarlık ziyaretleri yasak mı?
Mezarlıklara ziyaretler yasaklandı mı? Son dakika haberine göre, Gaziantep’de koronavirüs salgını nedeniyle mezarlıklara ziyaret yasağı geldi. Peki Gaziantep’de mezarlık ziyaretleri ne zaman yasaklandı? Mezarlık ziyaretleri ne zaman yapılmayacak? Arefe günü ve bayramda mezarlık ziyaretleri yasak mı?
Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında sağlık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kıymetli hemşehrilerimiz kurallara uymadığımız müddetçe tehlikeden uzaklaşmamız mümkün değil” denildi. Gaziantep Valisi Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgın hastalıktan dolayı kentte perşembe, cuma ve cumartesi günleri mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını belirtti.