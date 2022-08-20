Gaziantep Valiliği kaza ile ilgili iletişim numarası paylaştı
Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yakınlarından bilgi alamayanlar için iletişim numarası paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Gaziantep’te 16 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Gaziantep Valiliği iletişim numarası paylaşarak yakınlarından haber alamayanlara bilgi verileceğini duyurdu.
Gaziantep valiliğinden 16 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili yakınlarından haber alamayan, ulaşamayanlar için iletişim numarası paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gaziantep Valiliği: Nizip'te meydana gelen kazada, yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, SAKOM’u arayarak bilgi alabilirler. SAKOM İletişim Numarası: 0506 801 81 81