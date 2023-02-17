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Aktüel Gaziantep Valiliği duyurdu: Sınır getirildi
Aktüel

Gaziantep Valiliği duyurdu: Sınır getirildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, ev taşıma ücretine azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 17:44:00 -
Gaziantep Valiliği duyurdu: Sınır getirildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını belirten Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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