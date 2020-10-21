  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası
Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,90-146,41 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:20:02 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,90-146,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,0043,24
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0081,33
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,90146,41
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0095,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg72,0072,00
Ceviz içi Kg64,6666,00
Badem içi (tatlı)Kg66,6766,67

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı
Siyaset

Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı

Ahmet Hakan kendi programında, İyi Partili Ümit Özdağ'ın yaptığı gündemi sarsan açıklamalara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Program talebinin..
MİT operasyonuyla yakalanan BAE ajanıyla ilgili yeni gelişme!
Gündem

MİT operasyonuyla yakalanan BAE ajanıyla ilgili yeni gelişme!

Sakarya’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) ortak çalışmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri..
Meteorolojiden uyarı
Aktüel

Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre; Niğde ve Nevşehir çevrelerinde gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı beklen..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay