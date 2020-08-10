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Ekonomi

Gaziantep ihracatta üst sıraları hedefliyor

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: - "Gaziantep, temmuz ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5. oldu. Hedefimiz bundan sonra en fazla ihracat yapan ilk 3 il arasında yer almak"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:11:48 -
Gaziantep ihracatta üst sıraları hedefliyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep'in temmuz ayında en çok ihracat yapan iller sıralamasında 5. olduğunu belirterek, bundan sonra daha üst sıraları hedeflediklerini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, pandemi süreci nedeniyle mart ayında ihracatta ciddi bir yavaşlama olduğunu hatırlatarak, buna karşılık mayısta yeniden toparlanma sürecinin başladığını aktardı.

Temmuz ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1'lik artışla 728 milyon 793 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Gaziantep, temmuz ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5. oldu. Hedefimiz bundan sonra en fazla ihracat yapan ilk 3 il arasında yer almak. Şu anda 191 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amacımız ise insanın olduğu tüm coğrafyalara ihracat gerçekleştirmek. Bu noktada bizim için herhangi bir kıstas ya da engel yoktur. Yeter ki ulaşabileceğimiz bir ülke olsun, bir hedef olsun."

Ağustos ve eylül aylarında da ihracatlarını arttırmaları halinde tam olarak başarıya ulaşmış olacaklarını öngören Kileci, "O zaman biz dünyanın yaşadığı pandemi sorununun içerisinden kendi aklımızla, gücümüzle çıkmayı başardık diyebiliriz. Son olarak, mücadeleden asla vazgeçmeyen tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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