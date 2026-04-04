Gaziantep Büyükşehir çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları başarı grafiğini her geçen hafta yukarı taşırken, GASMEK’lerde geleceğin mesleklerine yönelik yeni kurslar açılmaya devam ediyor. Çevre bilincini artırmaya yönelik sıfır atık etkinlikleri düzenlenirken, altyapı kapsamında sürdürülen bisiklet yolu çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ SPORCULARI YİNE ZİRVEDE



Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Muhammet Eymen Karaoğlu, Antalya’da düzenlenen Küçükler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası seçmeleri kapsamında gerçekleştirilen Milli WKF Gençlik Ligi Milli Takım Seçmesi’nde 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak şampiyon oldu. Karaoğlu, Hırvatistan’da düzenlenecek Dünya Gençlik Ligi’nde şehri ve ülkeyi temsil edecek.

GASMEK’TEN DİJİTAL TASARIM EĞİTİMİ



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK), geleceğin mesleklerinde yer almak isteyen gençlere yönelik Dijital Tasarım Eğitimleri başlıyor. Illustrator programı üzerine verilecek eğitimlerle katılımcılar; freelance çalışma, ajans deneyimi kazanma veya kendi işini kurma gibi farklı kariyer fırsatlarına adım atabilecek.





Başvurular GASMEK’in online başvuru sistemi üzerinden yapılabilecek. Kayıt süreci videosuna https://cevrimiciegitim.org/tbb-kbs/public/kayit_sureci.php , eğitim başvurularına ise https://cevrimiciegitim.org/tbb-kbs/public/index.php adresinden erişilebilecek.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ’NE ÖZEL ETKİNLİK



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında çevreyi korumak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla kız öğrenci yurdunda “Mavi Kapak Toplama Günü” etkinliği düzenledi.



BİSİKLET YOLU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kaldırım, sert zemin ve ulaşım altyapısı imalat çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 106 bin metresi tamamlanan bisiklet yollarının 140 bin metreye çıkarılması hedefleniyor.

GAPTARIM 16’NCI KEZ SEKTÖRLE BULUŞTU



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve sektörün geleneksel buluşma noktası haline gelen 16’ncı GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı.



Fuarda, Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanında üreticilere sağladığı destekler, projeler ve sürdürülen çalışmalar katılımcılara aktarıldı.