Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantepsahasında Başakşehir'i konuk edecek. Peki, Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman? Gaziantep Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Peki, Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman? Gaziantep Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar... Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gaziantep Başakşehir maçı bugün saat 19:00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak. Mücadele Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak. Süper Lig 7. hafta maç sonuçları 4 Ekim Cuma Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor 5 Ekim Cumartesi Kasımpaşa 1-4 Konyaspor Göztepe 4-0 Kayserispor Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray 6 Ekim Pazar Sivasspor 3-1 Ankaragücü 16.30 Beşiktaş - Alanyaspor 19.00 Gaziantep FK- Başakşehir 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

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