Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta
Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantepsahasında Başakşehir'i konuk edecek. Peki, Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman? Gaziantep Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...06 Ekim 2019 Pazar 17:28
Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Peki, Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman? Gaziantep Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...
Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gaziantep Başakşehir maçı bugün saat 19:00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak. Mücadele Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig 7. hafta maç sonuçları
4 Ekim Cuma
Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor
Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi
Kasımpaşa 1-4 Konyaspor
Göztepe 4-0 Kayserispor
Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
6 Ekim Pazar
Sivasspor 3-1 Ankaragücü
16.30 Beşiktaş - Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK- Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
YORUM YAZ