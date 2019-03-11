Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını basket maçına çevirdi

TFF Kadınlar 1.Liginin Gaziantep temsilcisi, Gaziantep ALG Spor Kulübü Takımı Ligin 13.haftasında şampiyonluk yolunda hafta sonunda İstanbul Kireçburnu Kadın takımını 9-0’lık tarihi bir skor ile mağlup etti.

Gaziantep Alg Spor, şampiyonluk yolunda önemli bir maç olan İstanbul Kireçburnu kadın futbol takımının filelerini tam 9 defa havalandırdı. Gaziantep Alg Sporun çok önemli bir maç ile ligde çıkışını sürdürdü. Beşiktaş maçını kendi evinde oynayacak olan takım, çok önemli bir moral kazandı. ALG Spor’da Sevgi 1 gol, Luda 1 gol, Yağmur 3 gol, Gülbin 3 gol, ve Mislina 1 gol attı. Maçtan sonra açıklama yapan Kulüp Başkanı Ali Gözcü, “Son iki haftadır çok şanssız puanlar kaybettik, ama asla pes etmememiz gerektiğine inandık ve bundan sonrada pes etmeyeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Takımımız son derece iyi bir oyun ortaya koydu rakiplerimizin maçı da istediğimiz gibi sonuçlandı. Takımımızı bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Asla pes etmek yok. Mücadelemiz devam edecektir önümüzde zorlu üç maçımız var bu maçlarda puan kaybı düşünmüyoruz takımımız son derece formda aile ruhu üst seviyede Gaziantep halkı da yoğun destek veriyor önümüzdeki hafta şampiyonluk yolunda en önemli maçımıza çıkıyoruz. Beşiktaş maçına özellikle taraftarlarımızın sabah erken saatte gelmesini istiyoruz. Rakip Beşiktaş maçına tüm Gaziantep halkını desteğe bekliyoruz” diye konuştu.