Gazeteci Ferat Gülver, Edirne'de Beyendik'e talip

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesi Beyendik beldesinde yerel seçimler için aday adayı olan Ferat Gülver’e başarı diledi.

AK Parti Keşan İlçe Teşkilatı tarafından Beyendik Beldesinde düzenlenen “Beyendik Kutlu Yerel Yürüyüş Programı”ında yerel seçim heyecanı başladı. Programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve yönetim kurulu üyeleri, Beyendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, AK Parti Beyendik Belde Başkanı Salim Değişçi, gazeteci Ferat Gülver, partililer ile vatandaşlar katıldı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ BELEDİYECİLİK İLE BAŞLADI”

Programda konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne genelinde ilk aday adaylığı açıklamasını yaptıklarını belirterek, “Beyendik’te 3 dönemdir görev yapan Nuran Uslu başkanımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzde önemli bir seçim var. Bugün Türkiye mazlumların umudu haline gelmiştir. Hepimizin üzerindeki sorumluluk günden güne artıyor. Biz hizmet yerelde başlar diyoruz. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmuşsa, İstanbul’da belediyecilikle başlayarak geldi. Bu yüzden yerele çok önem veriyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Edirne merkez ve ilçelerinde büyük başarılara imza atmak istiyoruz. İnşallah Edirne’yi Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz” dedi.

“TÜM EDİRNE’MİZE HAYIRLI OLSUN”

Aksal, yeni dönemde AK Parti Beyendik Belediye başkanlığı için aday adayı olan gazeteci Ferat Gülver’e başarı dileyerek, “Ferat başkanıma hayırlı olsun. Çıktığı bu yolda 2004 yılından beri çok ciddi mücadeleler verdi. Nuran başkan çok erdemli davranarak, yeni insanlara yol açıyor. Bugün buradan başlıyoruz. Tüm Edirne’mize hayırlı olsun. İnşallah durmak yok yola devam” diye konuştu.

“BEYENDİK’İN YANINA KEŞAN’I DA KATACAĞIZ”

Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ise, AK Partili belediye başkanlarının olduğu yerde huzur, mutluluk ve güven olduğunu belirterek 2019 yerel seçimlerinde Keşan’ı da alacaklarını söyledi.

“GÜVENİNİZE LAYIK OLMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

AK Parti Beyendik Belde Başkanı Salim Değişçi de 2004 yılında CHP’den maaş dahi ödeyemeyen Beyendik Belediyesi’ni devraldıklarını belirterek, “AK Partili belediye maaşları aksatmadı ve göreve geldiği günden itibaren birçok hizmetin altına imza attı” şeklinde konuştu.

Beyendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, bayrağı devretme zamanının geldiğini söyleyerek, “30 Mart 2004 seçimlerinde göreve geldik. 15 yılda beldemize, modern bir ilköğretim binası kazandırdık. Anadolu Öğretmen Lisesi’ni beldemize getirdik. Yollarımızın tamamına kilitli taş döşedik. Bunun yanında amatör ligler için bir spor tesisi inşa ettik. Toplu konut hamlesi ile TOKİ ve özel bir şirket tarafından bin tane konut kazandırdık. Şimdi de içme ve atık su tesisatlarını yeniliyoruz” diye konuştu.

“30 YILLIK TECRÜBEMİ BELDEM İÇİN KULLANACAĞIM"

Gazeteci Ferat Gülver, 20 yıllık gazetecilik yıllarının ardından 10 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi ve Başakşehir belediyelerinde AK Parti kadrolarıyla birlikte çalıştığını ifade ederek, “Bu bakımdan kendimi şanslı görüyor ve Yüce Allah’a hamt ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz dönemlerde Keşan Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu hatırlatan Gülver, “AK Parti siyaset geleneğinde ‘Göreve talip olunmaz, görev verilir’ anlayışı hakimdir. Biz de bu anlayıştan hareketle; İlçe ve Belde Başkanlarımızın ‘Beyendik’te daha faydalı olacağım’ şeklindeki önerileri doğrultusunda Beyendik’in geleceğine talip olduk” şeklinde konuştu.

Gülver, göreve geldiği taktirde, gelecek seçim için değil, gelecek nesil için belediyecilik ilkesi ile AK Parti belediyeciliğini Edirne ve Trakya’da daha yukarılara taşıyacağını söyledi. Program toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.