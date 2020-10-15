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Gündem Gazeteci Emin Pazarcı yoğun bakıma alındı
Gündem

Gazeteci Emin Pazarcı yoğun bakıma alındı

Aort damarı yırtılan gazeteci Emin Pazarcı'nın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:13:00 -
Gazeteci Emin Pazarcı yoğun bakıma alındı

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı'nın aort damarı yırtıldı. Zor bir ameliyat geçiren Emin Pazarcı'nın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ünlü gazeteci için önümüzdeki 24 saatin kritik olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin gazeteci Ersoy Dede sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dede'nin paylaşımı şu şekilde:

"Gazeteci büyüğümüz Emin Pazarcı’nın aort damarı yırtıldı. Ağır ve zor bir ameliyattan az önce çıktı. Şu anda yoğun bakımda. Oğlu ile konuştum. Önümüzdeki 24 saat kritik dedi. Hayati tehlikesi var. Dualarımızdasın Emin Abi.."

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