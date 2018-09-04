Gaz şikayetiniz varsa...

FAZLA ŞİŞKİNLİK KALP ÇARPINTISI YAPABİLİR

Gün içerisinde sistemde yaklaşık 3-4 litre gaz oluşuyorsa, bunun yaklaşık yarısı yuttuğumuz havadır. Kalan kısmın yaklaşık yarısı sindirim sırasında ortaya çıkan gaz, diğer yarısı ise bağırsak bakterilerinin ürettiği gazdır. Gazın artması öncelikle mide ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açar. Şişkinlik ise karın ağrısına, kapladığı hacimle nefes darlığına çok daha ilerlerse kalp de çarpıntılara yol açabilir. Vücudumuz tüm aksaklıklarda kendisini korumak üzere programlanmıştır. Fazla gazı atmak için sık yellenme, sık geğirme kaçınılmazdır, ötesinde vücut için yararlıdır, sorunun büyümesini engeller.

BASİT ÖNLEMLERLE GAZ ŞİKAYETİNİ AZALTIN

Şişkinlik oluşmaması için öcelikle yuttuğumuz havayı azaltmalıyız.Yemekleri yavaş yemek çok önemli, hızlı yediğimizde çok hava yutulması kaçınılmazdır. Önemli bir nokta da yemek yerken konuşmamaktır,konuştukça hava yutulur. Besinlerin çiğnenmesi sindirimin ilk basamağı olup çok önemlidir, ama her çiğneme ile hava yutulduğu unutulmamalı, aşırıya kaçılmamalı, yeterince çiğnedikten sonra gıda yutulmalıdır.

STRESTEN UZAK DURUN

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta stres. Biliyoruz ki yoğun stres midede gastrit veya ülser, spazm, bağırsaklarda da aşırı kasılmalara neden olabilir. Yine kronik geğirmenin altından da yoğun stres çıkabilir. Bütün bunlara rağmen iyileşme sağlanamayan hastalarda bazen psikolojik olarak rahatlatıcı bir tedavi ya da psikiyatri muayenesi planlanır.

NEDEN GAZ OLUR?

-Gün içerisinde yutulan hava

-Yiyecek ve içeçekler

-Mide fıtığı

-Mide hastalıkları (Ülser, gastrit, fonksiyonel dispepsi..)

-Safra Kesesi Hastalıkları (Taş…)

-Bağırsak hastalıkları (İrritabl Bağırsak, Çölyak Hastalığı, Bakteri Flora bozulması..)

-Yanlış alışkanlıklar (Gaz çıkarılamaması, gegirilememe gibi..)

GAZDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

-Yutulan hava azaltılmalı

-Gazlı yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı

-Altta yatan hastalık tedavi edilmeli