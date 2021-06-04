Gaz sancısı nasıl geçer?

Gaz sancısı can sıkıcı bir sağlık sorunudur. Bağırsakta bulunan yararlı bakterilerin solunum sırasında yutulan hava ile beslenme sırasında tüketilen gıdaların fermente edilmesi sonucu, midede ve bağırsaklarda gaz oluşumu gerçekleşir. Midede ve bağırsaklarda oluşan gaz sağlıklı bir şekilde dışarı atılamadığında birikir ve gaz sancılarına neden olur. Biriken gaz miktarına göre sancının şiddeti de değişiklik gösterir. Uzun süreli gaz çıkarma sorunlarında oldukça şiddetli sancılar görülür. Bebeklerde gaz sancısının oluşması ise tam olarak bilinmemekle beraber sindirim sisteminin dış dünyaya alışma sürecinden kaynaklandığı teorisi üzerinde durulmaktadır. Henüz gelişmeyen sinir ve sindirim sisteminin gereğinden fazla gaz sancısına neden olduğu düşünülür. Emziren annelerde, annenin tükettiği tüm besinler bebeğin içtiği süte direkt olarak etki ettiğinden; yetişkinlerde de gaz yapan soğan, sarımsak, asitli içecekler, turunçgiller vb. gıdalar bebeklerde de gaz oluşmasını tetikler. Ayrıca gün içinde bebeğin sık sık emzirilmesi de gaz oluşumunu arttırabilir. Acı direnci oldukça düşük olan bebekler de gaz sancısı nedeniyle gün içinde sık sık ağlar.

Belirtileri

Karında şişlik

Geğirme

Karın ağrısı

Midede doluluk hissi

Karında gerginlik

Karında ağrıya dönüşen keskin kramplar

Gaz sancısına ne iyi gelir?

Gaz sancısından kurtulmak için çeşitli ilaçlar mevcut. Elbette, gaz sancısının geçmesi için bitkisel yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Nane çayı

Kuru ya da taze nane ile hazırlayacağınız bir fincan çay gaz sancınızı rahatlatacaktır.

Rezene çayı

Düzenli olarak rezene çayı tüketen kişiler şişkinlik sorunu daha az yaşıyor. Bu nedenle şişkinliğiniz olduğunda bir fincan içebilirsiniz.

Şişkinlik sorununu sürekli olarak yaşıyorsanız; günlük beslenme programında önemli değişikliklere gitmenizde yarar var. Neler yapılmalı?

Lifli ürünler tüketilmeli.

Gazlı içecekleri hayatınızdan çıkarmalısınız.

Mümkünse sakız çiğnememeye çalışın.

Her gün en az yarım saat yürüyüş yapın.

Aşırı yemekten kaçının.

Tuzu azaltmak sağlığınız için son derece önemli.

Probiyotik tüketimini önemseyin.

Şişkinliğinize; iştah azalması, kusma, ishal, ani kilo kaybı, ateş, dışkıda kanama eşlik ediyorsa mutlaka tıbbi yardım almanız gerekiyordur