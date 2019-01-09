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'Gaybubet evi'nde duş kabininde saklanan cep telefonu bulundu

Diyarbakır'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 gaybubet evine düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin gizli haberleşmede kullandıkları belirlenen cep telefonu, duş kabininin tankının altında bulundu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
'Gaybubet evi'nde duş kabininde saklanan cep telefonu bulundu

Diyarbakır'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin saklandığı belirlenen 3 'gaybubet evi'ne polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerden birinde, örgüt üyelerinin gizli haberleşmede kullandıkları belirlenen cep telefonu, duş kabininin tankının altında bulundu. Operasyonda 1'i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'gaybubet evi' olarak kullandıkları 3 evi belirledi. Ekipler, belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan evlerden birinin banyosundaki duş kabinin tankının altında saklanmış ve gizli haberleşmede kullanıldığı saptanan cep telefonu ile bazı örgütsel dokümanlar bulundu. Cep telefonuna ve dokümanlara el konulurken, 'terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından kayıtları bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
  1. Diyarbakır
  2. FETÖ Operasyonu
  3. Gaybubet evi

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