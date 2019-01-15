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Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na izin yok

İtalyan devi Milan'ın teknik direktörü Gattuso, Alman takımlarından Leipzig'e gitmesi beklenen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na izin vermedi.

15 Ocak 2019 Salı 18:06
Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na izin yok

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Leipzig'e transferi konusunda taraflar anlaştı ancak teknik direktör Gennaro Gattuso'dan gelen veto nedeniyle Türk yıldız şimdilik Milano'da kaldı.

Hakan Çalhanoğlu, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Milan'ın futbolcusuyum ve burada mutluyum. Bunun dışında hiçbir şey yok. Aklımda sadece haftasonunda oynanacak maça hazırlanmak var." dedi.

İtalyan devi Milan, Genoalı golcü Krzysztof Piatek'in transferi için Hakan Çalhanoğlu'nu 22M €'ya Leipzig'e satmayı planlıyor.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:06
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