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Gasp etmeye çalıştığı kadın UFC dövüşçüsü çıkınca...

Brezilya'da bir hırsız, UFC dövüşçüsünü gasp etmeye kalkınca tanınmaz hale geldi.

08 Ocak 2019 Salı 11:13
Gasp etmeye çalıştığı kadın UFC dövüşçüsü çıkınca...

Edinilen bilgiye göre Brezilyalı dövüşçü Polyana Viana (26), Rio de Janeiro'da evinin önünde yanına gelen adam, silah gibi göstermeye çalıştığı karton parçası ile Viana'dan telefonunu ve parasını istedi.

Viana ise gaspçıyı tanınmayacak hale gelene kadar dövdü.

Viana, saldırganı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Saldırganın yediği dayak sonrası haline dair fotoğrafları ise UFC Başkanı Dana White paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:13
  1. Polyana Viana
  2. hırsızlık
  3. gasp olayı
  4. Brezilya
  5. Dayak

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