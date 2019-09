Gary Medel: Bologna için beni Ljajic ikna etti

Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 maça çıktıktan sonra İtalya'ya transfer olan Medel, Bologna ekibini neden tercih ettiğini anlattı. Bu transferde takım arkadaşı Adem Ljajic'in tavsiyelerinin etkili olduğunu belirten Medel şöyle konuştu: "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum, mükemmel bir şirketle harika bir takımdayım. Yabancıları her zaman çeken Seri A'ya dönmek istedim. Beni Sinisa Mihajlovic'in çağırması önemliydi. Onun hakkında Beşiktaş'ta takım arkadaşım Adem Ljajic'le konuştum. Çok güzel sözler söyledi ben de ikna oldum ve tavsiyelerine uydum."



"ŞİLİ'DE HER YERDE OYNADIM"



"Şimdi daha tecrübeliyim ve takım liderliği özelliklerimin arttığını düşünüyorum. Teknik Direktörümüz Mihajlovic'in düşünme tarzı benimkiyle aynı. Sahaya ruhumuzu koymalıyız. Bologna büyük bir takım ve ben bu takıma yardım edebileceğimi düşünüyorum. Nerede oynayacağım kesinlikle sorun değil. Ortada da oynayabilirim, savunmada da oynayabilirim. Şili'de hemen hemen her yerde oynadım. Şili'de büyük oranda merkezde oynadım. Bu görevi gayet iyi yaptım. Inter'de de bu pozisyondaydım ve kesinlikle kötü olmadığımı düşünüyorum."



"AVRUPA KUPALARI'NA GİDEBİLİRİZ"



"Pulgar bana takım ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı. Geçen sezonki harika finalden bahsetti. Erick harika bir oyuncu ve iyi bir insan. Umarım önemli bir kariyer yapabilir. Burada önce sürekli oynamak, sonra da mümkün olduğunca performansımı yukarıya taşımak istiyorum. Avrupa Kupaları'na katılmayı denemeliyiz. Zor ama denemeliyiz. Oldukça genç bir gruba sahibiz ve deneyimlerle büyümeye hazır hale geleceğimizi düşünüyorum."



"24 TANE GARY MEDEL OLSA"



Bologna'nın efsanelerinden G.Saray'ı da bir dönem çalıştıran Mancini de Şilili oyuncu Medel hakkında olumlu ifadeler kullandı. Tecrübeli İtalyan Hoca, "24 Medel isterim. Bu doğru ama Medel'den sadece 1 tane var" değerlendirmesi yaptı. Fenucci ise, "Gary Medel tecrübe ve mizacı mükemmel bir oyuncu. Çok saygın bir kariyere sahip"ifadesini kullandı.