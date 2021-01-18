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Gündem ‘Gardaş’ ile Kars’ta gövde gösterisi
Gündem

‘Gardaş’ ile Kars’ta gövde gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son dönemin en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:36:00 -
‘Gardaş’ ile Kars’ta gövde gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son dönemin en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak. Alınan bilgiye göre, Kış 2021 Tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilecek. Birleşik, müşterek, fiili atışlı tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak.

Yerli ve milli silahlar denenecek

Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor. Bunun yanında birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Son dönemdeki en büyük tatbikat

Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılacağı operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Azerbaycan askerleri geldi

Bu arada, Azerbaycan askerleri, “Kış Tatbikatı” için Kars’a geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile müşterek icra edilecek “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı” için Azerbaycan ordu mensuplarının Kars’a geldiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Karabağ’da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. ‘Tek Millet, İki Devlet’ anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz.”

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Yorumlar

AA

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI İHTİMALİ YÜKSEK AMAÇ RUSYAYA TÜRK SİHALARIYLA AĞIR KAYIPLAR VERDİRMEK OLABİLİR BATI BUNADA OYNAYABİLİR ERMENİ SINIR ŞEHİRLERİNE SALDIRI İLE TAHRİK EDEBİLİR KARSTA BÖYLE BİR TATBİKAT BİR ŞEYLERİN İŞARETİMİ
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