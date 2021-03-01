Gara şehidi Sorgun’un diplomasını babası aldı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarından Sedat Sorgun'un diplomasını ailesine teslim etti.
Rektör Levent, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile Gara şehidi Sorgun'un Erzurum'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Levent, 2013 yılında mezun olan Sorgun'un diplomasını şehidin babası Nihat Sorgun’a verdi. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile de telefonda görüşen şehit babası ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.