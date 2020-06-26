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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 15 bin 834'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:59:13 -
Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 15 bin 834'e yükseldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 15 bin 834'a çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 283 bin 124 Kovid-19 testi yapıldığını bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 361 artarak 15 bin 834'e yükseldiği kaydedildi.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 103'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 11 bin 755'e çıktığı ifade edildi.

Gana'da başkent Akra, Ashanti, Western ve Central, vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 352 bini aşarken, 9 bin 147 kişi hayatını kaybetti.





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