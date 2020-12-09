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Aktüel Gana'da Akufo-Addo yeniden devlet başkanı seçildi
Aktüel

Gana'da Akufo-Addo yeniden devlet başkanı seçildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:18:31 -
Gana'da Akufo-Addo yeniden devlet başkanı seçildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da 7 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yeniden seçildi.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu alarak kazandı. Akufo-Addo'nun devlet başkanlığı yarışındaki en büyük rakibi ana muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre (NDC) lideri John Dramani Mahama ise oyların yüzde 47,36'sını aldı.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Jean Mensa, yaptığı açıklamada, "Gana Cumhuriyeti'nde, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'yu seçilmiş aday olarak ilan ediyorum." dedi.

20 ülke ve 130 kurumdan gözlemciler, seçimlerde ülkenin farklı bölgelerinde görev aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Gözlemci Başkanı Ellen Johnson Sirleaf, yaptığı açıklamada, halkın ülkenin demokrasini koruduğunu ve şeffaf bir seçim olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da devlet başkanlığı için 12 aday yarıştı.


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