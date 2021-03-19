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Aktüel Gamze Özçelik: Buna şahit olmamın tarifi zor
Aktüel

Gamze Özçelik: Buna şahit olmamın tarifi zor

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nin Gana'da yaptırdığı oyun parkını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:34:00 -
Gamze Özçelik: Buna şahit olmamın tarifi zor

Son olarak 2018'de TRT'de yayınlanan Kut'ül Amare dizisinde rol alan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nin Gana'da yaptırdığı oyun parkına ziyarette bulundu.

Çocuklarla buluşmasında duygusal anlar yaşayan Özçelik, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Özçelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gana Tamele’de Umuda Koşanlar olarak oyun parkı yaptırdığımız sağır ve dilsiz çocuklarımızın okuyup, yaşadığı okula bir kez daha uğradık. Sessiz dünyalarına tanık olmanın, bakışlarla, kalpten kalbe konuşmanın güzelliğine şahit olmamın tarifi zor. Çok güzelsiniz be çocuklar."

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Yorumlar

saffet

ALLAH razı olsun
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ayağı kırık misafir

hayatımda takdir ettiğim nadir insanlardan. yolun açık olsun güzel kardeşim..
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