Gamze Özçelik: Buna şahit olmamın tarifi zor
Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nin Gana'da yaptırdığı oyun parkını ziyaret etti.
Son olarak 2018'de TRT'de yayınlanan Kut'ül Amare dizisinde rol alan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nin Gana'da yaptırdığı oyun parkına ziyarette bulundu.
Çocuklarla buluşmasında duygusal anlar yaşayan Özçelik, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Özçelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gana Tamele’de Umuda Koşanlar olarak oyun parkı yaptırdığımız sağır ve dilsiz çocuklarımızın okuyup, yaşadığı okula bir kez daha uğradık. Sessiz dünyalarına tanık olmanın, bakışlarla, kalpten kalbe konuşmanın güzelliğine şahit olmamın tarifi zor. Çok güzelsiniz be çocuklar."