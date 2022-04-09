Galvaniz çöp konteyneri tekeri satın alınacak
Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre galvaniz çöp konteyneri tekeri satın alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Galvaniz Çöp Konteyneri Tekeri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/328351
İdarenin Adresi : Ambarlı Mah. Naim Süleymanoğlu Sok. No:10 34315 AVCILAR/İSTANBUL
Telefon ve faks numarası : 4446989 - 2125093783
Elektronik Posta Adresi : [email protected]
İhale dokümanının görülebileceği internet: : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
İhale konusu malın Niteliği, türü ve miktarı : Teker - Frensiz 5000 Adet Teker-Frenli 500 Adet. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim yeri : Gümüşpala Mah. İskeçe Cad. Avcılar Belediyesi Şantiyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu
Teslim tarihleri : Yüklenici 30 takvim gününü geçmemek şartıyla malın tamamını tek seferde ya da peyder pey süresi içerisinde teslim edebilecek.
İhalenin Yapılacağı yer : Ambarlı Mah. Naim Süleymanoğlu Sok. No:10 34315 Avcılar/İSTANBUL
Tarihi ve saati : 25.04.2022 - 09:30
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