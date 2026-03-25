Galoşlu Fidan Dikimi Gündem Oldu: CHP'li Başkandan İlginç Manzara

Yeşilköy Ortaokulu'nun 1980-1986 yılları arası mezunları, okul yıllarının anısını yaşatmak ve çevreye katkıda bulunmak amacıyla bir hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Etkinliğe katılan CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, fidan dikimi sırasında ilginç bir görüntü sergiledi.

İlhan, fidan dikmek için toprağa basarken, ayakkabılarının kirlenmemesi için galoş giydiği görüldü. Etkinlikteki diğer katılımcıların doğal bir şekilde fidan dikerken, İlhan'ın bu davranışı dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Kimi kullanıcılar, fidan dikmek gibi bir çevre faaliyetinde ayakkabıların kirlenmesini göze almanın doğal olduğunu belirterek, İlhan'ın bu davranışını eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise galoş giymenin hijyenik bir önlem olduğunu savunarak, İlhan'ı savundu.

Haberin ardından CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müjdat İlhan'ın fidan dikimi sırasında galoş giymesinin ayakkabılarını kirlenmekten korumak için değil, hijyenik bir önlem olarak yapıldığı belirtildi. Açıklamada, İlhan'ın fidan dikimi bittikten sonra galoşlarını çıkardığı vurgulandı.