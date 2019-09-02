Galatasarda'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor
Galatasaray, transferin son gününde Norveçli oyuncusu Martin Linnes'in kiralanması için Kasımpaşa ile anlaştı.02 Eylül 2019 Pazartesi 14:51
Transferin son günlerinde gelen ve giden oyuncularla dikkat çeken Galatasaray, Martin Linnes için de Kasımpaşa ile anlaştı.
1 yıllık kiralık olarak Kasımpaşa'ya giden Linnes, kadrodaki yabancı sayısı 15 olduğu için gözden çıkarıldı.
Galatasaray kariyerinde 105 maça çıkan Linnes, 5 gol attı, 13 de asist yaptı.
Norveçli oyuncu ile geride kalan sezon sonunda sözleşme yenilenmiş, 2 yıllık yeni bir kontrat imzalanmıştı.
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