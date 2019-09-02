Galatasarda'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor Galatasaray, transferin son gününde Norveçli oyuncusu Martin Linnes'in kiralanması için Kasımpaşa ile anlaştı.

Transferin son günlerinde gelen ve giden oyuncularla dikkat çeken Galatasaray, Martin Linnes için de Kasımpaşa ile anlaştı. 1 yıllık kiralık olarak Kasımpaşa'ya giden Linnes, kadrodaki yabancı sayısı 15 olduğu için gözden çıkarıldı. Galatasaray kariyerinde 105 maça çıkan Linnes, 5 gol attı, 13 de asist yaptı. Norveçli oyuncu ile geride kalan sezon sonunda sözleşme yenilenmiş, 2 yıllık yeni bir kontrat imzalanmıştı.

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