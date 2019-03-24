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Galatasaraylı yöneticilerden ibra tepkisi

Galatasaray Kulübü yöneticileri, olağan mali genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmemelerine tepki gösterdi.

24 Mart 2019 Pazar 14:11
Galatasaraylı yöneticilerden ibra tepkisi

Galatasaray Kulübü yöneticileri, olağan mali genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmemelerine tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Yusuf Günay, yaptığı paylaşımda, "Şampiyon olmuş, var gücüyle çalışarak borçları azaltıp kulübü kara geçirmiş bir yönetim, yeni bir şampiyonluğa koşarken, üye alımında tüzük hükümlerini uyguladı diye genel kurul toplantısında gün boyu organize bir grup tarafından hakarete uğramış ve ibra edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Hesabında bir video paylaşan Mahmut Recevik de "İlk oylamada evet oyları, hayır oylarından fazlaydı. Divandakiler bunu görmezden gelip oylamayı tekrar ettirdiler. Galatasaraylılar bunu unutmaz." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:11
  1. Galatasaray Kulübü
  2. ibra
  3. Mahmut Recevik
  4. Yusuf Günay

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