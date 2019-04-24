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Seçim 2019 Sayfası

Galatasaraylı taraftarlar, Euroleague’i istiyor

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, sarı-kırmızılı yönetimin wild card (özel davetiye) için Euroleague’e başvurmalarını istedi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:16
Galatasaraylı taraftarlar, Euroleague’i istiyor

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, sarı-kırmızılı yönetimin wild card (özel davetiye) için Euroleague’e başvurmalarını istedi.


Galatasaray taraftarı, THY Euroleague’de yer almaları için sosyal medyada harekete geçti. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, wild card için yönetimin başvuru yapmasını istiyor. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yönetimin dikkatini çekmek isteyen taraftarlar, #Galatasaray4Euroleague etiketiyle seslerini duyurdu. Taraftarlar ayrıca Euroleague yönetimine de mail ve sosyal medya yoluyla mesajlar atıyor. Euroleague, ’Wild card’ adı verilen özel davetiyelerle kulüplerin bu ligde mücadele etmesine imkan tanıyor.


Galatasaray, THY Euroleague’de en son 2016-2017 sezonunda boy göstermişti. Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda ise Eurocup’ta oynadı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:16
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