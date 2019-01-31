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Galatasaray'ın yeni transferinin bitmesi an meselesi!

Transfer döneminin bitimine 24 saatten az bir süre kala girişimlerini sürdüren Galatasaray stoper bölgesine de takviye yapmaya hazırlanıyor! Sarı-kırmızılılar Standard Liege'in 25 yaşındaki stoperi Christian Luyindama'nın transferi konusunda Belçika ekibi ve oyuncu ile anlaşma sağladı! Sarı-kırmızılılar, Japonya'dan teklif alan Maicon'un kararını bekliyor!

31 Ocak 2019 Perşembe 18:52
Galatasaray'ın yeni transferinin bitmesi an meselesi!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya ile güçlendiren ve Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray, Standard Liege'in 25 yaşındaki stoperi Christian Luyindama'nın transferi konusunda Belçika kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı!

Japonya'dan 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifi gelen Maicon'la yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Luyindama için son günü bekliyor!

Maicon'un kararını sabah saatlerinde Galatasaray'a ileteceği ve Brezilyalı futbolcunun ayrılmaya karar vermesi durumunda Luyindama transferinin açıklanacağı öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:52
  1. Maicon
  2. Marcao
  3. Galatasaray
  4. Mbaye Diagne
  5. Christian Luyindama
  6. Emre Taşdemir
  7. Semih Kaya

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