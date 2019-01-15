Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'da
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, İstanbul'a geldi.15 Ocak 2019 Salı 00:12
Galatasaray'ınPortekiz ekibi Chaves'ten transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), İstanbul'a geldi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Marcao'yu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.
Az sayıda Galatasaray taraftarının beklediği 22 yaşındaki oyuncu, tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.
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