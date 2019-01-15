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Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'a geldi

15 Ocak 2019 Salı 00:05
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'a geldi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), İstanbul'a geldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Marcao'yu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.

Az sayıda Galatasaray taraftarının beklediği 22 yaşındaki oyuncu, tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 00:05
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