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Galatasaray’ın yeni transferi: Emre Mor

Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Mor, kariyerinde Nordsjaelland, Borussia Dortmund ve Celta Vigo’da toplam 72 resmi maça çıktı ve 4 gol, 8 asist ile mücadele etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
Galatasaray’ın yeni transferi: Emre Mor

Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Mor, kariyerinde Nordsjaelland, Borussia Dortmund ve Celta Vigo’da toplam 72 resmi maça çıktı ve 4 gol, 8 asist ile mücadele etti. 15 kez de A Milli Futbol Takımı forması giyen Emre 1 kez gol sevinci yaşadı.


Galatasaray, İspanya’nın Celta Vigo ekibinde forma giyen milli futbolcu Emre Mor’da mutlu sona ulaştı. Yaz transfer döneminde yoğun bir şekilde bu transferi bitirmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Emre’nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Aslan, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.



Emre Mor kimdir?


Galatasaray’ın yeni transferi Emre Mor, Danimarka’da doğdu ve futbol hayatına burada başladı. Emre, 2015-2016 sezonunda Nordsjaelland FC’de oynarken o dönem A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü olan Fatih Terim tarafından 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna alındı ve adından söz ettirmeyi başardı. 2016 yaz transfer döneminde Almanya’nın Borussia Dortmund ekibine transfer olan genç futbolcu, 2016 yaz ayında da İspanyol Celta Vigo takıma geçti. Geçtiğimiz sezon birçok kez kadro dışı kalan Emre sadece 12 resmi maçta süre alabildi.


Emre Mor, 15 kez A Milli Futbol Takımı’nın formasını giydi ve 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.


Galatasaray’ın yeni transferi 22 yaşındaki futbolcu Emre Mor’un kariyeri şöyle:



2015-2016 Nordsjaelland: 13 maç 2 gol, 2 asist


2016-2017 Borussia Dortmund: 19 maç 1 gol, 3 asist


2017-2018 Celta Vigo: 28 maç 1 gol, 3 asist


2018-2019 Celta Vigo: 12 maç


A Milli Takım: 15 maç 1 gol (Moldova’ya karşı )

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
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