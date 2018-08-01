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Galatasaray'ın yeni hedefi Mustafi

Sarı-kırmızılılar, Alman stoper Mustafi'yi kiralamak için Arsenal'a teklif sundu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:04
Galatasaray'ın yeni hedefi Mustafi

Galatasaray, Arsenal’in Arnavutluk asıllı Alman stoperi Shkodran Mustafi’yi kiralamak için harekete geçti.

BİZ OYUNCUYU SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

İngiliz kulübüne 26 yaşındaki savunmacı için teklif götüren Galatasaray Yönetimi, “Biz oyuncuyu satmayı düşünüyoruz. Teklifler var, bonservisi 25 milyon Euro. Görüşmeler bir süre daha devam edecek, ama anlaşma olmazsa tekrar görüşebiliriz” cevabıyla karşılaştı.

Bu gelişme üzerine Sarı-Kırmızılılar Mustafi transferi için beklemeye geçti. 9 Ağustos’ta transfer bitiyor Premier Lig’de alınan yeni karar gereği, 9 Ağustos’ta yaz transfer dönemi sona erecek. Kulüpler bu tarihten sonra satış yapabilecek ama oyuncu alamayacak. Eğer Mustafi için Arsenal’e başvuran kulüpler Premier Lig’de mücadele ediyorsa, 9 Ağustos’a kadar transferin gerçekleşmemesi halinde Galatasaray adına önemli bir fırsat doğabilir.

1.84 boyundaki stoper, 20 kez Almanya Milli Takımı için ter döktü. Mustafi, geçen sezon 38 haftalık Premier Lig’in 30’unda kadrodaydı. Bunların 25’ine ilk 11’de başladı, 2’sinde oyuna girdi, 3 kez kenarda oturdu. Buna karşın Alman stoperin bu sezonki planlamada kadroda düşünülmediği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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