Galatasaray'ın yeni golcüsü Mitroglou: Önemli olan gol değil, şampiyonluk

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Mitroglou, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını ''Bu maçtan önce sadece 1 kere antrenmana çıktım. Bu kolay değil. Birbirimizi tanıyacağız. Kendi performansımla ilgili, en iyisi değildi bugün ama ilerleyen haftalarda daha iyi olacak'' sözleriyle dile getirdi.

Gol hedefinin sorulması üzerine Mitroglou ''Önemli olan takımın şampiyon olması. Ben de şans ayağıma geldiğinde gol atmaya çalışacağım ama benim gol atmamdan daha önemlisi takımın şampiyon olması'' şeklinde konuştu.