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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oluyor

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 19:46
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oluyor

2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup kura çekimi başladı. Kura çekimi Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da düzenleniyor.

A GRUBU: Atletico Madrid, Dortmund,
B GRUBU: Barcelona,
C GRUBU: Paris Saint Germain,
D GRUBU: Lokomotiv Moskova, Porto,
E GRUBU: Bayern Münih,
F GRUBU: Manchester City,
G GRUBU: Real Madrid, Roma,
H GRUBU: Juventus, Manchester United,

 

1. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moskova

2. TORBA: Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham Hotspur, Roma, Benfica

3. TORBA: Liverpool, Schalke, PSV Eindhoven, Lyon, Monaco, CSKA Moskova, Ajax, Valencia

4. TORBA: Club Brugge, GALATASARAY, Inter, Hoffenheim, AEK Atina, Young Boys, Kızılyıldız, Viktoria Plzen

GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

18/19 Eylül: 1. Maçlar
2/3 Ekim: 2. Maçlar
23/24 Ekim: 3. Maçlar
6/7 Kasım: 4. Maçlar
27/28 Kasım: 5. Maçlar
11/12 Aralık: 6. Maçlar

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 19:46
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ
  2. Galatasaray

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