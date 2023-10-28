  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Spor Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu açıklandı! Mauro Icardi...
Spor

Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu açıklandı! Mauro Icardi...

Yeniakit Publisher
2023-10-28 02:52:00 - 2023-10-28 02:54:06
Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu açıklandı! Mauro Icardi...

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Mauro Icardi kadroda yer alırken Ndombele kadroya dahil edilmedi.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın akşam deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Mauro Icardi kadroda yer alırken ağrıları olan Tanguy Ndombele kadroya dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey ve Cedric Bakambu.

Icardi için ağızları açık bırakan yorum! Olacak şey değil: Yok böyle bir yakıştırma...
Icardi için ağızları açık bırakan yorum! Olacak şey değil: Yok böyle bir yakıştırma...

Spor

Icardi için ağızları açık bırakan yorum! Olacak şey değil: Yok böyle bir yakıştırma...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çaykur Rizespor ile Galatasaray 43. randevuda
Çaykur Rizespor ile Galatasaray 43. randevuda

Spor

Çaykur Rizespor ile Galatasaray 43. randevuda

Wanda Nara ne yapmak istiyor? Türkiye'ye Icardi uyarısı: Felaket olabilirdi...
Wanda Nara ne yapmak istiyor? Türkiye'ye Icardi uyarısı: Felaket olabilirdi...

Spor

Wanda Nara ne yapmak istiyor? Türkiye'ye Icardi uyarısı: Felaket olabilirdi...

Ünlü teknik adam uyardı! Galatasaray'da Ocak ayı bir başka geçecek! Düğmeye basıldı bile...
Ünlü teknik adam uyardı! Galatasaray'da Ocak ayı bir başka geçecek! Düğmeye basıldı bile...

Spor

Ünlü teknik adam uyardı! Galatasaray'da Ocak ayı bir başka geçecek! Düğmeye basıldı bile...

Constantin Eckner'den sürpriz "Galatasaray" çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Çok şaşıracaksınız...
Constantin Eckner'den sürpriz “Galatasaray” çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Çok şaşıracaksınız...

Spor

Constantin Eckner'den sürpriz “Galatasaray” çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Çok şaşıracaksınız...

Galatasaray'ın kucağına bir bomba daha bıraktılar! Büyük sınav verecekler... Son karar yönetimin!
Galatasaray'ın kucağına bir bomba daha bıraktılar! Büyük sınav verecekler... Son karar yönetimin!

Spor

Galatasaray'ın kucağına bir bomba daha bıraktılar! Büyük sınav verecekler... Son karar yönetimin!

Galatasaray ateşle oynuyor! O isim, 'sürpriz’ diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu
Galatasaray ateşle oynuyor! O isim, 'sürpriz’ diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu

Spor

Galatasaray ateşle oynuyor! O isim, 'sürpriz’ diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu

Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler
Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler

Spor

Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23