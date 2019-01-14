Galatasaray'ın konuğu Dukla Liberec
Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya ekibi ile karşılaşacak14 Ocak 2019 Pazartesi 10:27
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Dukla Liberec ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.
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