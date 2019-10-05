Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Süper Lig'in 7. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY STAT: Eryaman Stadı SAAT: 20.00 HAKEM: Halil Umut Meler YAYIN: beIN Sports 1 GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio. TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone TEKNİK DİREKTÖR:Fatih Terim

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