Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 7. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.05 Ekim 2019 Cumartesi 18:51
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY
STAT: Eryaman Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN Sports 1
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone
TEKNİK DİREKTÖR:Fatih Terim
YORUM YAZ